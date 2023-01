Lors de la victoire du PSG contre Châteauroux en 32es de finale de Coupe de France (1-3), Christophe Galtier a lancé dans le grand bain Ilyes Housni, auteur d’une très belle saison avec les U19 des Rouge & Bleu. L’attaquant (17 ans), qui a signé son premier contrat professionnel en fin d’année 2022, a même eu une occasion de s’offrir son premier but avec les pros. À l’issue de la rencontre, il est revenu sur ses premières minutes en professionnel avec son club formateur.

« J’ai essayé de me créer une occasion, que j’ai manquée »

« Aujourd’hui, on est contents parce qu’on a gagné. Après, c’était un match compliqué, mais on a su garder le rythme avec l’équipe et on a concrétisé à la fin, analyse le jeune attaquant pour PSG TV. Donc on est contents de cette qualification. Mon entrée ? Le coach m’a demandé de patienter. Finalement, je suis rentré et j’ai joué un peu plus de cinq minutes je pense. J’ai essayé de donner le maximum. On a gagné 2-1, j’ai essayé de me créer une occasion, que j’ai manquée. Mais ça va me servir pour la prochaine fois.«