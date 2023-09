Rothen veut voir un meilleur visage du PSG contre Dortmund

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG entame sa campagne européenne avec la réception du Borussia Dortmund. Jérôme Rothen espère voir un meilleur visage du PSG que depuis le début de la saison.

Après un début de saison poussif dans les résultats en Ligue 1 (deux nuls, deux victoires et une défaite), le PSG débute sa campagne européenne avec la réception – au Parc des Princes – du Borussia Dortmund dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Placé dans le groupe de la mort, avec le club allemand donc, l’AC Milan et Newcastle, le club de la capitale voudra entamer de la meilleure des manières sa Champions League 2023-2024 avec une victoire contre les Allemands. Jérôme Rothen veut voir un PSG progresser par rapport à sa défaite contre Nice vendredi (2-3).

« Il n’y a pas que la Ligue des Champions »

« Est-ce qu’ils vont être compétitifs ? Oui, ils le sont compétitifs. Ils ont les moyens et les joueurs pour l’être. Ça reste des matches de football, ça reste un sport collectif. On sait très bien que quand tu as pris un grand virage sur la politique sportive au mois de juillet, il faut chaque chose en son temps. Annoncer aujourd’hui que le PSG doit gagner la Ligue des Champions, ça a été une erreur qui a été faite par Leonardo à l’époque, lance Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Que le club était bâti pour lutter avec les meilleures équipes en Europe et pour gagner cette Ligue des Champions. Ça a mis une pression particulière à ce club, aux joueurs, et même dans la tête des supporters et que juste un match classique de championnat ou une victoire en championnat, était mis de côté. Parce que toujours la priorité à la Ligue des Champions. Heureusement, il n’y a pas que ça. Mais cela doit faire partie d’une excellente saison que doit faire le PSG.«

A voir aussi : Marquinhos : « La Ligue des Champions n’est pas une obsession »

« On attend de la progression par rapport au match de Nice »

L’ancien numéro 25 du PSG s’est ensuite penché plus précisément sur le match contre les Allemands. « Automatiquement contre Dortmund, on attend de la progression par rapport au match de vendredi, déjà collectivement. Des joueurs, individuellement, qui sont bien meilleurs que le visage qu’ils ont montré depuis de l’année ou ne serait-ce que sur le match de vendredi. Je vais mettre Donnarumma, Skriniar et Dembélé. Dortmund a aussi ses doutes, mais c’est une équipe de qualité. Le PSG a mis tous les moyens sur le mercato pour lutter avec les meilleures équipes européennes. Déjà, j’attends que le PSG sorte du groupe, mais en général, on n’est pas déçus, c’est après que ça se gâte. Chaque chose en son temps.«