Le PSG compte renforcer son attaque avec plusieurs éléments. Depuis plusieurs semaines, le nom de Gianluca Scamacca est avancé. Mais ce dossier traîne en longueur en raison des demandes de Sassuolo. Pour lâcher son attaquant – encore sous contrat jusqu’en juin 2026 – le club italien demande 50 millions d’euros. Une somme jugée trop élevée par les dirigeants parisiens. En plus de l’international italien, le PSG chercherait un jeune attaquant à fort potentiel. Et dans cette optique, le nom d’Hugo Ekitike est avancé.

Le PSG veut prendre son temps dans ce dossier

Le longiligne attaquant de 20 ans (1m90) a réalisé une très belle saison avec 10 buts et 3 passes décisives en 23 matches de Ligue 1. Des performances qui attisent les convoitises. Annoncé dans le viseur de Newcastle, Ekitike aurait décliné cette proposition. Il souhaite prendre son temps pour décider de son avenir. Selon les informations de Goal, une première réunion entre les dirigeants du PSG et de Reims aurait eu lieu lundi à la Factory. « Mathieu Lacour et Pol-Edouard Caillot, respectivement directeur général et directeur sportif de Reims se présentaient au siège du club. Un endroit que les représentants du joueur ont aussi visité dans l’après-midi« , dévoile le média sportif. Officiellement, les dirigeants rémois croisés au siège du PSG « évoquent un rendez-vous chez BeIN Sports pour une émission consacrée à leur club. » Mais selon Goal, ils étaient bien là pour discuter du dossier Ekitike. « Une première rencontre informelle » qui s’est déroulée avec Luis Campos et Antero Henrique. « Elle laisse augurer d’une suite, dans ce dossier qui n’a jamais été enterré par la direction parisienne« , conclut la version française de Goal.

De son côté, Loïc Tanzi indique qu’Antero Henrique et un salarié du PSG ont rencontré l’agent d’Hugo Ekitike – Karl Mwalako Buchmann – « ces derniers jours à Monaco pour concrétiser un peu plus l’intérêt parisien. » Selon le journaliste, les Rouge & Bleu vont prendre leur temps dans ce dossier « et voulaient s’assurer que l’attaquant ne s’était engagé avec personne.«