Le départ de Letellier du PSG ne serait pas acté

Annoncé sur le départ à la suite d’un simple post Instagram, Alexandre Letellier pourrait voir son aventure parisienne se poursuivre. En plus d’un post qu’il légendait « The last dance » le portier français de 31 ans est en fin de contrat. Tout laissait donc présager un départ. Cependant, sa compagne, Chloé Letellier, a pris la parole via les réseaux sociaux en répondant à un internaute lui demandant si elle changeait de ville en raison du départ du PSG de son mari.

Une réponse on ne peut plus transparente

Si l’avenir du récent champion de France semblait scellé, il en serait tout autre : « Tous les médias ont annoncé son départ de manière prématurée suite à son post qui disait « the last dance » juste car c’était le dernier entraînement avant les vacances. En réalité nous n’en savons rien du tout. C’est très flou. Ca bouge énormément niveau staff au PSG donc on n’en sait rien. En effet Alex est en fin de contrat donc on se prépare à l’éventualité de bouger. Quoi qu’il arrive on garde la maison et on prendre une location meublée dans la future destination. Pour le moment on profite de ses vacances, on essaye de pas trop y penser même si c’est plus facile à dire qu’à faire« , a déclaré la compagne d’Alexandre Letellier.