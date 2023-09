La nouvelle est attendue, elle est désormais officielle : Marco Verratti quitte officiellement le PSG. Après onze saisons en Rouge & Bleu, l’histoire d’amour entre l’Italien et le club de la capitale prend fin. A 31 ans, Petit Hibou rejoint le Qatar contre 50 millions d’euros.

Arrivé au Paris Saint-Germain au cours de l’été 2012, Marco Verratti s’est imposé comme un pilier de l’histoire récente du club de la capitale. Avec ses 416 apparitions en Rouge & Bleu, le milieu de terrain est le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du PSG, derrière Jean-Marc Pilorget et ses 435 matchs. Si certains le qualifieront de légende, d’autres de joueurs marquants, quoi qu’il en soit, Marco Verratti aura laissé son empreinte sous les cieux parisiens. Cependant, le numéro 6 du PSG n’aura pas réussi à se faire une place dans cette nouvelle ère du club de la capitale sous les ordres de Luis Enrique.

S’il est arrivé au Paris Saint-Germain en provenance de Pescara contre 12 millions d’euros au cours de l’été 2012, le joueur quitte le club de sa carrière onze saisons plus tard contre un montant oscillant entre 40 et 50 millions d’euros en rejoignant le Qatar et plus précisément le club d’Al Arabi. Un tournant dans la carrière de Petit Hibou à 31 ans et avec trois années de contrat courantes.

« J’ai été très fier de porter les couleurs du PSG durant plus d’une décennie »

Une nouvelle officialisé ce mercredi 13 septembre. Via le site officiel du club, Marco Verratti a exprimé sa joie d’avoir joué autant de saisons chez les Rouge & Bleu : « J’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon coeur. Je serai Parisien pour toujours. » Le PSG conclut son communiqué en remerciant Il Gufetto : « Le Paris Saint-Germain remercie très sincèrement Marco Verratti pour tout ce qu’il a apporté au Club au fil des années et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »

Joueur le plus titré de l’histoire du PSG et du championnat de France avec 30 trophées remportés, Marco Verratti fait partie des légendes du club, comme l’a souligné le président parisien, Nasser al-Khelaïfi : « Marco restera à jamais lié au Paris Saint-Germain. Il a joué un rôle majeur dans notre grande histoire. Je n’oublierai jamais son arrivée en 2012 à l’âge de 19 ans. Depuis, il a toujours été là pour le Club, donnant tout son cœur sur le terrain et réalisant tant de grandes choses avec nous. J’aimerais sincèrement remercier Marco et sa famille au nom de tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain. Il fera toujours partie du Club. Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure. »

