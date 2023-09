Officiel – Nehemiah Fernandez-Veliz quitte le PSG

Le PSG a officialisé le premier départ de cette dernière journée de mercato avec le transfert de son Titi, Nehemiah Fernandez-Veliz, en Ligue 2.

Les prochaines heures vont être très intenses au PSG. Alors que le transfert de Randal Kolo Muani est en cours de finalisation, le club parisien commence aussi à dégraisser son effectif. Et en attendant le départ de joueur comme Colin Dagba (Auxerre), Juan Bernat (SL Benfica), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq), un joueur du centre de formation a officiellement quitté les Rouge & Bleu ce vendredi.

À voir aussi : Mercato : Deux nouveaux titis vont quitter le PSG

Nehemiah Fernandez-Veliz rejoint l’USL Dunkerque

Après avoir signé son premier contrat professionnel l’été dernier et sous contrat jusqu’en 2025, Nehemiah Fernandez-Veliz quitte définitivement son club formateur. Le défenseur central de 18 ans signe à l’USL Dunkerque, club de Ligue 2. Il a paraphé un contrat de deux saisons avec sa nouvelle formation. Selon Loïc Tanzi, journaliste chez L’Equipe, le PSG l’a libéré de son contrat. Il retrouvera notamment Lucas Lavallée, prêté par les Rouge & Bleu cette saison. La saison passée, Nehemiah Fernandez-Veliz avait participé à 27 matchs de championnat U19 (1 but) et 6 de Youth League. « Le Paris Saint-Germain souhaite bonne chance à Nehemiah pour la suite de sa carrière », rapporte le PSG dans son communiqué.

De son côté, le joueur a tenu à remercier son club formateur via ses réseaux sociaux : « Un chapitre se referme, mais les souvenirs restent à jamais gravés. Les moments partagés avec mes coéquipiers et tout le staff durant mes 7 ans au club resteront à jamais dans mon cœur. À bientôt sur de nouveaux terrains, de nouvelles aventures. Allez Paris! »