Après deux semaines à un seul match, le PSG va retrouver son rythme habituel de match tous les 3-4 jours. Après Lorient ce dimanche, le PSG affrontera Nîmes mercredi soir – au Parc des Princes – avant le Classico au Vélodrome le 7 février. Et comme évoqué la semaine dernière, Marco Verratti et Neymar vont rater le match de la 23e journée de Ligue 1. Avertis contre Montpellier vendredi dernier, les deux joueurs ont récolté leurs troisièmes cartons jaunes en moins de 10 matches de championnat. Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a dévoilé les sanctions de certains joueurs. La sanction est donc officialisée, Neymar et Verratti seront suspendus un match en raison de leurs troisièmes cartons en moins de 10 matches. La sanction prenant effet à partir du 2 février, les deux Parisiens manqueront donc la réception de Nîmes. Ils seront donc bien présents lors du Classico. Expulsé contre le PSG pour une sortie mal maitrisée sur Kylian Mbappé, Jonas Omlin a écopé de deux matches de suspension.