Le PSG handball a officialisé sur son site internet la prolongation de contrat de Nikola Karabatic. Le joueur est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023, lui qui est arrivé à Paris en juillet 2015. Depuis il a disputé 238 matches et inscrits 854 buts. Le joueur a expliqué sa joie de poursuivre son aventure parisienne une année supplémentaire.

« Je suis très heureux de poursuivre l’aventure sous le maillot Rouge et Bleu une saison de plus. Il y avait une volonté profonde de prolonger notre histoire commune. L’année qui s’est écoulée et ma longue convalescence ont renforcé mon attachement au Paris Saint-Germain. Grâce au staff, j’ai pu retrouver les terrains en pleine possession de mes moyens avec mes coéquipiers parisiens puis intégrer l’équipe de France qui a remporté le titre olympique à Tokyo. Jusqu’à la fin de mon contrat, je veux continuer à aider le Club à grandir, que ce soit en remportant un maximum de trophées ou en soutenant les actions sociétales qu’il porte en dehors des terrains. »