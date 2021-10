Le PSG Handball enchaîne face au Pays d’Aix

En difficulté en Ligue des Champions, le PSG Handball a prouvé, une énième fois, que ce n’était nullement le cas en Liqui Moly Starligue. Opposés au Pays D’Aix, les hommes de Raul Gonzalez n’ont pas tremblé et se sont imposés avec la manière.

En effet, portés par un Adama Keita de plus en plus intraitable au tir (8 sur 12), les Parisiens se sont très largement imposés face à leurs adversaires du soir sur le score fleuve de 23 à 35. Grâce à ce nouveau succès en championnat, le club de la capitale conforte, un peu plus, son avance en tête avec cinq points d’avance sur son plus proche poursuivant. Huit victoires en autant de journées, c’est un véritable carton plein pour des Rouge et Bleu qui se rapprochent déjà très rapidement du titre.