C’était dans les tuyaux depuis quelques heures, c’est désormais officiel : Noah Lemina a été prêté à l’UC Sampdoria.

À quelques jours de la fin du mercato, le PSG a toujours pour objectif de dégraisser son effectif. Après les départs de Mauro Icardi, Neymar Jr, Leandro Paredes, Eric Dina Ebimbe, El Chadaille Bitshiabu, Abdou Diallo et Renato Sanches (prêt à l’AS Roma) et ceux souhaités de Marco Verratti, Juan Bernat et Hugo Ekitike, c’est un titi qui vient tout juste de plier bagage. Présent avec le groupe professionnel lors de la tournée estivale en Asie et particulièrement virevoltant, Noha Lemina était retourné s’entraîner avec les U19 du PSG. Son nom circulait pour un départ en prêt depuis quelques jours du côté de l’Italie, celui-ci a été officialisé par le club de la capitale.

L’attaquant Noha Lemina évoluera à l’Unione Calcio Sampdoria, club de Série B italienne, dans le cadre d’un prêt sans option d’achat.



Le Paris Saint-Germain souhaite une très belle saison à Noha sous ses nouvelles couleurs. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 24, 2023

Pas d’option d’achat dans le prêt

Le PSG a annoncé, sur son site internet, le départ de son titi du côté de l’UC Sampdoria. Actuellement en Serie B, le club italien pourra profiter de la fougue du jeune ailier de 18 ans pour essayer de retrouver l’élite. Le communiqué révèle que le joueur sera donc prêté pour une saison mais sans option d’achat. De quoi lui donner des premières minutes dans le monde professionnel avant, peut-être, de revenir au Paris Saint-Germain pour s’imposer.