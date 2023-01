Officiel : Pablo Sarabia rejoint Wolverhampton

Ce n’est une surprise pour personne, Pablo Sarabia était sur le départ et a bel et bien rejoint Wolverhampton, 16e de Premier League. En manque de temps de jeu, le milieu offensif espagnol décolle pour le champion anglais dans le cadre d’un transfert définitif. Christophe Galtier, le coach des Rouge & Bleu avait confirmé cette tendance en conférence de presse avant le match contre Rennes. De retour de son prêt au Sporting, le joueur désirait grappiller du temps de jeu, en vain.

Un départ à combler

Après 98 matches (22 buts et 12 passes décisives), l’Espagnol va se plonger dans une toute nouvelle aventure et un tout nouveau championnat. Le deal rapporte 5 millions d’euros sans bonus au PSG et l’ancien parisien a paraphé un contrat de deux ans et demi avec son nouveau club, soit jusqu’en 2025. Le club de la capitale a souhaité bonne chance à son ancien joueur sur ses réseaux sociaux. C’est un élément offensif en moins pour le Paris Saint-Germain. Un manque que le club de la capitale compte bien combler lors de ce mercato hivernal. Selon le journal L’Équipe, le club a déjà identifié un joueur étranger, sans en dire plus sur l’identité de celui-ci.