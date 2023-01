Pablo Sarabia va quitter le PSG dans les prochaines heures. L’international espagnol est tout proche de rejoindre Wolverhampton.

En manque de temps de jeu et malheureux au PSG, Pablo Sarabia était le joueur le plus susceptible de quitter les Rouge & Bleu lors de ce mercato hivernal. Depuis plusieurs jours, on l’annonce proche de rejoindre Wolverhampton. En conférence de presse à la veille du match à Rennes, Christophe Galtier avait confirmé un départ proche pour l’ancien Sévillan. Auteur d’un prêt plus que concluant au Sporting lors de la saison 2021-2022, il était revenu à Paris en espérant avoir du temps de jeu derrière l’inamovible MNM. Mais ce n’a pas été le cas (19 matches, 6 titularisations, 626 minutes de jeu).

Il devrait signer un contrat de deux ans et demi

Selon les informations de Sky Sports et du Parisien, le futur ex numéro 19 du PSG passe ce mardi sa visite médicale préalable à sa signature chez les Wolves. Une fois cette dernière validée, il paraphera un contrat de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2025 avec le club de Premier League. Un transfert qui devrait rapporter cinq millions d’euros sans bonus au PSG. L’Espagnol (30 ans) quitte les Rouge & Bleu après 98 matches, 22 buts et 12 passes décisives.