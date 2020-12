Alors que le PSG n’a pas encore officialisé le départ de son entraîneur Thomas Tuchel, qui devrait être remplacé par Mauricio Pochettino, de nombreuses pistes sont apparues concernant le futur club du coach de 47 ans. En effet, après avoir débuté en Bundesliga (Mayence, Borussia Dortmund) et poursuivi sa carrière au PSG en Ligue 1, Thomas Tuchel pourrait rebondir en Premier League. Comme annoncé depuis quelques jours, les résultats décevants d’Ole Gunnar Solskjær avec Manchester United et de Mikel Arteta avec Arsenal pourraient profiter au futur ex-entraîneur du PSG. Mais selon Bild, un nouveau prétendant anglais serait également intéressé par l’entraîneur allemand. En effet, d’après les informations du journal d’Outre-Rhin, Chelsea songerait à Thomas Tuchel. Actuellement entraîné par Frank Lampard, le club londonien vit une saison compliquée en Premier League, malgré un recrutement XXL, et pointe seulement à la 8e place du classement (25 pts / 7 victoires, 4 nuls et 4 défaites), soit à sept points de Liverpool, leader du championnat. Toujours selon Bild, en cas de nouvelle contre-performance de Chelsea face à Aston Villa (ce soir à 18h30), Franck Lampard se rapprocherait de la sortie, favorisant par la même occasion une potentielle arrivée de Thomas Tuchel.

En cas d’arrivée à Chelsea, Thomas Tuchel retrouverait l’ancien capitaine du PSG, Thiago Silva, ainsi que les internationaux allemands, Antonio Rüdiger, Kai Havertz et Timo Werner. Outre les clubs de Premier League, certains médias allemands indiquent que le FC Barcelone serait également intéressé par l’entraîneur allemand.