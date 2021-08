Offre de 120 M€ pour Mbappé ? (Ser)

À peine le feuilleton Messi terminé, le PSG semble se diriger vers une autre affaire mais cette fois-ci dans le sens des départs. Rappelons que le président parisien Nasser Al-Khelaifi a annoncé ce mercredi en conférence de presse qu’il n’imaginait pas un départ de Mbappé : “Je ne veux pas parler des discussions avec Kylian. Ça reste entre nous et sa famille. Je ne veux pas répéter la même chose à chaque fois mais c’est très clair: Kylian veut une équipe forte, et aujourd’hui on a une équipe forte. Je ne pense pas qu’il ait des raisons de demander à partir car Leo m’a dit qu’il était venu ici pour jouer avec Kylian.” Selon plusieurs médias, l’attaquant français ne le verrait pas de cette manière.

En effet la Gazzetta dello Sport avait partagé ce matin que le numéro 7 pourrait annoncer lundi prochain une décision définitive concernant son avenir. Une information que confirme la Cadena Ser. Selon le site internet de la radio espagnole, le Real Madrid serait prêt à faire un “gros effort” financier pour récupérer Mbappé du PSG et mettrait 120 M€ sur la table. Si le PSG refuse, alors “Florentino Perez estime que le joueur arrivera gratuitement l’été prochain”. Les prochains jours semblent donc décisifs dans cette négociation qui dure depuis trop longtemps…