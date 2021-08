Stéphan : “On est en position d’ultra-outsider mais il ne faut pas y aller en victime”

Alors que l’arrivée de Lionel Messi occupe l’actualité footballistique depuis plusieurs jours, le PSG se prépare également pour son match de la deuxième journée du championnat face au RC Strasbourg ce samedi (21h sur Canal Plus Sport). Et à deux jours de cette rencontre, l’entraîneur du RCSA, Julien Stéphan, s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match. Sans surprise, Il a été questionné sur l’arrivée de l’Argentin de 34 ans en Ligue 1. Extraits choisis.

Le match face au PSG

Stéphan : “C’est toujours dur d’aller à Paris. On est en position d’ultra-outsider, mais il ne faut pas y aller en victime. On s’attend forcement à défendre davantage que la semaine dernière (défaite 0-2 contre Angers), c’est une évidence. Pour autant, quand on aura le ballon dans les pieds il faudra aussi savoir l’utiliser et leur poser problème. On ne doit pas se contenter de défendre tout le match. Il faut défendre contre Paris car c’est une équipe très forte, qui a de très grand joueurs et une maîtrise collective, mais quand on aura le ballon dans les pieds il faudra leur poser des problèmes et s’accorder des moments où il faudra se soulager avec le ballon. Et puis montrer que nous sommes capables de faire des choses collectives avec le ballon.”

L’arrivée de Lionel Messi au PSG

Stéphan : “On est détachés de tout cela. On est concentrés sur nous. On sait qu’il y a de très grands joueurs à Paris et il y a un joueur hors-norme qui a signé, mais ça ne change pas notre manière d’aborder la rencontre. On va rester concentrés sur nous et on va essayer d’être très cohérents sur le plan collectif, défensif et tactique et essayer d’être performants quand on aura le ballon (…) Je pense vraiment que c’est une chance pour la Ligue 1 d’avoir ce type de joueur. Il y a déjà des joueurs extraordinaires à Paris et d’avoir un hors-norme supplémentaire, c’est une chance pour la Ligue 1, son exposition et sa compétitivité. Pour autant, il y aura toujours une grande différence entre les plus riches et ceux qui ont moins d’argent. Moi, l’arrivée de Messi me fait kiffer. C’est un des plus grands joueurs de tous les temps qui arrive en Ligue 1. De pouvoir affronter ce type de joueur c’est exceptionnel.”

L’expérience de Kevin Gameiro face à son ancien club

Stéphan : “Son expérience va nous servir, pas uniquement sur ce match mais tout au long de l’année. Je crois qu’il n’y a plus un seul joueur de l’effectif avec lequel il a joué, peut-être Verratti. Tout a complètement changé mais l’expérience de Kevin va nous servir tout au long de l’année.”

La volonté de créer du jeu face à Paris ou faut-il s’adapter ?

Stéphan : “On est obligés de s’adapter un peu au contexte du match, à l’adversaire et aussi à la dynamique du match qui sera complètement différente de celle face à Angers. L’adaptation est importante, pour autant il ne faut pas passer du tout au tout. Lorsqu’on aura le ballon, il faudra montrer qu’on est capables de l’utiliser, de poser des difficultés à cette équipe parisienne. Mais il y a forcement une part d’adaptation lorsqu’on rencontre ce type d’adversaire.”

Peut-il s’inspirer de l’équipe de Troyes, battue par le PSG (1-2) la semaine passée ?

Stéphan : “J’ai vu le match, mais on n’a pas les mêmes caractéristiques. Ensuite, Troyes a ouvert le score sur coup de pied arrêté mais Paris a largement dominé le match et très largement dominé la deuxième mi-temps. C’est vrai que les cinq dernières minutes ont laissé penser que Troyes pouvait revenir. Mais sur l’ensemble du match, Paris avait quand même maîtrisé.”