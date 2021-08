Décision lundi pour Mbappé ? (Gazzetta dello Sport)

Le PSG est au coeur des discussions de transfert depuis le début du mercato. Que ce soit d’un point de vue des arrivées avec Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Georgino Wijnaldum et maintenant Lionel Messi, mais aussi des départs. Parmi les noms qui reviennent le plus souvent, celui de Kylian Mbappé est en tête de cette liste. Malgré les importantes garanties sportives offertes par le Paris Saint-Germain lors de cette trêve estivale, le jeune attaquant ne voudrait toujours pas prolonger. Une situation qui a fait transparaître un certain mécontentement de la part de Nasser Al-Khelaifi en conférence de presse ce mercredi.

Selon la Gazzetta Dello Sport, Kylian Mbappé pourrait annoncer sa décision définitive sur son avenir aux dirigeants parisiens ce lundi. Le média italien ne donne aucune tendance même s’il considère que “le Real Madrid peut encore avoir de l’espoir” et donc “tout pourrait basculer à nouveau à Paris” en 72 heures. Le journal transalpin estime que le silence du joueur sur les réseaux sociaux donne “un petit indice sur la tendance du message de lundi”. Le désir du joueur serait “d’être au centre d’un projet aujourd’hui, et pas demain.” Même s’il est enthousiaste par l’arrivée de Messi au PSG.

Le compte Twitter @Qatari mettait en avant l’absence d’activité de Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux pour l’arrivée de Leo Messi au PSG avec zéro publication ou “Like”. À contrario, Neymar et Sergio Ramos ont été les plus actifs.