OGCN / PSG : Les chiffres clés avant la rencontre

En match en retard de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice. Ce mercredi soir (21h sur Canal +), le groupe de Luis Enrique est décimé, quand les Auzréens en face jouent toujours pour espérer un meilleur classement dans la course à l’Europe. Penchez vous sur l’historique, les enjeux et chiffres clés de la rencontre.

Le PSG et l’OGC Nice vont s’affronter ce soir sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour la 41e fois en match officiel, pour un bilan légèrement en faveur du club de la capitale : 16 victoires, 9 nuls et 15 défaites. Sur la pelouse des Aiglons, les Parisiens comptent 8 victoires sur leur 10 derniers déplacements, contre seulement 2 défaites : 1-2 en 2016-2017 et 0-1 la saison dernière. Au match aller de cette saison, le 15 septembre dernier au Parc des Princes, l’OGC Nice s’est imposé 2-3. En ce sens, l’actuel 5e de Ligue 1 Uber Eats pourrait devenir le troisième club depuis 2011 à s’imposer face au PSG lors du match aller et du match retour après l’AS Nancy Lorraine (2011-2012) et l’AS Monaco (2020-2021). Cependant, à l’extérieur, le Paris Saint-Germain surfe sur une série de 22 rencontres sans défaite, soit la plus longue de l’histoire du championnat de France et du club, devant la dernière en date de 18 matchs remontant à la période 2015 – 2016. Au global, les deux clubs vont croiser le fer pour la 84e fois pour un bilan favorable aux Parisiens de 35 victoires, 24 nuls, et 24 défaites.

L’histoire des rendez-vous entre l’OGC Nice et le PSG est également marquée par des individualités. En ce sens, le meilleur buteur parisien de la confrontation est Zlatan Ibrahimovic avec 11 buts. Le Suédois devance ainsi Edinson Cavani, Kylian Mbappé et François M’Pelé (6 buts), mais aussi Patrice Loko (5 buts). A noter que le numéro 7 du PSG ne pourra améliorer ce bilan tant il est forfait pour la rencontre de ce soir et ne figure pas dans le groupe convoqué par Luis Enrique. Le tunnel entre la capitale et la Côte d’Azur a fait ses preuves dans l’histoire puisque pas moins de 41 joueurs ont porté les couleurs du PSG et de l’OGCN : Fabrice Abriel, Jean-Pierre Adams, Jérôme Alonzo, William Ayache, Dominique Baratelli, Hatem Ben Arfa, Jules Bocandé, Mathieu Bodmer, Jean-Pierre Bosser, Daniel Bravo, Marcin Bulka, José Cobos, Eric Cubilier, Mustapha Dahleb, James Debbah, Guy Delhumeau, Jean Deloffre, Kaba Diawara, Didier Digard, Franck Dja Djédjé, Jean-François Douis, Pierre Dréossi, David Hellebuyck, Jean-Noël Huck, Christophe Jallet, Sylvain Léandri, Jean-Louis Leonetti, Lionel Letizi, Danijel Ljuboja, Larrys Mabiala, Stanley Nsoki, Grégory Paisley, Fabrice Poullain, Jocelyn Rico, Daniel Sanchez, Liazid Sandjak, Marco Simone, Nambatingue Toko, Sammy Traoré, Franck Vandecasteele et Zlatko Vujovic.

Chiffres et faits dressés par Michel Kollar pour le site officiel du Paris Saint-Germain.