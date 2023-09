Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 4e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique ne devrait pas réserver de surprise dans son onze.

Après une fin de mercato intense, le PSG peut désormais se concentrer pleinement sur ses prochains matches et ses objectifs de la saison 2023-2024. Et juste avant la trêve internationale, le club parisien se déplace au Groupama Stadium pour y défier l’Olympique Lyonnais, relégable avant cette rencontre. Et pour cette affiche, Luis Enrique devra se passer de sa nouvelle recrue, Randal Kolo Muani, qui se remet d’une entorse à la cheville. Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Nordi Mukiele et Lee Kang-In manquent toujours à l’appel. De leur côté, Hugo Ekitike et Marco Verratti n’ont pas été convoqués. Mais Gonçalo Ramos sera de retour tandis que Bradley Barcola est bien présent pour affronter son ancien club.

Gonçalo Ramos de retour dans le onze ?

Après la belle victoire face au RC Lens (3-1) la semaine passée, Luis Enrique devrait reconduire quasiment le même onze de départ. Dans les buts, Gigio Donnarumma sera titulaire. La défense Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez devrait une nouvelle fois être alignée. Au milieu de terrain, le trio Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Vitinha sera à priori reconduit. En attaque, les deux internationaux français, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé débuteront. En pointe, Marco Asensio devrait laisser sa place à Gonçalo Ramos, absent la semaine passée face à Lens en raison d’une gêne musculaire. En face, l’Olympique Lyonnais devrait compter sur le retour d’Anthony Lopes dans les buts. En revanches, Laurent Blanc sera privé de ses deux cadres Alexandre Lacazette (suspendu) et Dejan Lovren (reprise) et ne pourra pas compter sur ses deux dernières recrues, Paul Akouokou et Diego Moreira, pas qualifiés.

Feuille de match OL / PSG

4e journée de Ligue 1 – Stade : Groupama Stadium – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Eric Wattelier – Assistants : Nicolas Danos et Valentin Evrard – Quatrième arbitre : Pierre Gaillouste – VAR : Hamid Guenaoui et Cyril Gringore

XI probable de l’OL : Lopes (c) – Mata, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico – Maitland-Niles, Tolisso – Nuamah, Caqueret, Cherki – Kadewere

: Lopes (c) – Mata, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico – Maitland-Niles, Tolisso – Nuamah, Caqueret, Cherki – Kadewere XI probable du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé

Les compositions probables d’OL / PSG (L’Equipe)