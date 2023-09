OL / PSG : Les notes des joueurs parisiens

Le PSG affrontait l’OL pour clôturer la 4e journée de Ligue 1, et quelle affiche. Les hommes de Luis Enrique ont dégagé une puissance offensive exceptionnelle, tout particulièrement en première mi-temps, et se sont largement imposés (1-4).

C’était la dernière pour le PSG de Luis Enrique avant la trêve internationale et les Rouge & Bleu ont brillé face à d’apathiques Lyonnais. Particulièrement étincelant en première période, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur le score de 4-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé, un but d’Achraf Hakimi et un autre de Marco Asensio (son deuxième de la saison). Malgré l’impressionnante puissance offensive affichée, les Parisiens ont concédé un certain nombre d’occasions et se sont aussi reposés sur un Gigio Donnarumma des grands soirs. Malgré tout en seconde période, le club de la capitale a encaissé un nouveau but (le 3e en quatre matchs) par Corentin Tolisso suite à un pénalty concédé par Warren Zaire-Emery. Paris enchaîne donc une deuxième victoire de suite, avec un total de 7 buts inscrits sur cette période contre le RC Lens et l’OL. À noter les premières en Ligue 1 sous les couleurs Rouge & Bleu de Bradley Barcola et Cher Ndour. L’ancien lyonnais a été conspué par les supporters rhodaniens, mais a reçu le soutien de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux.

📱 La story de Kylian Mbappé qui vient au soutien de Bradley Barcola ❤️💙 pic.twitter.com/XSlXo3ihZi — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 3, 2023

Les notes des Parisiens : Donnarumma 7,5 – Hakimi 7, Skriniar 6, Marquinhos 6,5, Hernandez 5 – Ugarte 7, Zaire-Emery 5, Vitinha 6 – Dembélé 6, Asensio 6,5, Mbappé 8