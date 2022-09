Cette semaine, le PSG conclura son premier marathon de matches par deux déplacements. En effet, avant la première trêve internationale de la saison, les Rouge & Bleu affrontent ce mercredi le Maccabi Haïfa en Ligue des champions puis l’Olympique Lyonnais le dimanche en conclusion de la 8e journée de Ligue 1 (20h45 sur Prime Video). Et à quelques jours de ce choc, la Ligue a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

François Letexier arbitrera pour la deuxième fois un OL / PSG

Cette affiche du championnat sera dirigée par François Letexier. Il sera assisté par Mehdi Rahmouni et Alexandre Viala. Eric Watellier sera le quatrième arbitre. Enfin, Bruno Coué et Abdelali Chaoui officieront en tant qu’arbitres assistants video. L’arbitre de 33 ans était déjà nommé lors du dernier match entre les deux formations, qui s’était soldé par un match nul (1-1) au Groupama Stadium en janvier 2022. Cette saison, François Letexier a dirigé 4 matches de Ligue 1 pour un total de 14 cartons jaunes distribués. Il arbitrera pour la première fois de la saison le PSG et l’OL.