Après avoir parfaitement négocié ses deux matches à domicile face à la Juventus Turin (2-1) et le Stade Brestois (1-0), le PSG aura une nouvelle semaine à deux matches, avant la trêve internationale. Et les Rouge & Bleu effectueront deux déplacements pour conclure ce premier marathon de matches. En effet, dès ce mercredi, le club parisien retrouvera la Ligue des champions avec un déplacement sur la pelouse du Maccabi Haïfa (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Et à la veille de cette rencontre, Christophe Galtier, accompagné d’un joueur, se présentera en conférence presse d’avant-match depuis le Camp des Loges le mardi à 11h30.

Un choc face à l’OL pour conclure le marathon de matches

Après ce match européen, les joueurs du PSG bénéficieront d’un jour de repos avant de retrouver le chemin de l’entraînement vendredi avec pour objectif de préparer au mieux la prochaine rencontre face à l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 8e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45 sur Prime Video). Par la suite, de nombreux joueurs parisiens s’envoleront aux quatre coins du monde pour disputer la trêve internationale avec leur sélection. Voici ci-dessous le programme de la semaine des Parisiens.

Le programme de la semaine du PSG