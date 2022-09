Maccabi Haïfa / PSG : le groupe parisien avec deux titis

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace sur la pelouse du Maccabi Haïfa dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Presnel Kimpembe (ischio-jambiers), Renato Sanches (adducteurs droits), et Keylor Navas (dos) sont blessés et ne feront pas le voyage en Israël. Ce mardi midi, le coach parisien a dévoilé son groupe de 21 joueurs. Présents à l’entraînement aujourd’hui, Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu sont présents dans ce dernier.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico, Alexandre Letellier

(3) : Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico, Alexandre Letellier Défenseurs (7) : Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, El Chadaille Bitshiabu, Juan Bernat, Nuno Mendes, Nordi Mukiele

(7) : Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, El Chadaille Bitshiabu, Juan Bernat, Nuno Mendes, Nordi Mukiele Milieux de terrain (5) : Marco Verratti, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha, Warren Zaïre-Emery

(5) : Marco Verratti, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha, Warren Zaïre-Emery Attaquants (6) : Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Hugo Ekitike, Carlos Soler, Pablo Sarabia

