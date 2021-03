OL / PSG – Quel onze de départ lancera Pochettino ?

C’est un match capital, décisif, à gagner, qui se propose au PSG en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. Oui, le PSG joue gros au Groupama Stadium contre Lyon, qui compte 30 points comme lui. D’autant plus que Lille est devant, trois points devant, et doit jouer Nîmes ce dimanche à 17h05. D’autant plus que Monaco compte 59 points. La situation est tendue et il y aura ce dimanche à 23 heures un voire deux perdants en cas de match de nul.

Pour s’imposer face au PSG, Rudi Garcia aura toutes ses munitions et pourra donc aligner son équipe-type et un banc costaud. Ce ne sera évidemment pas le cas de Mauricio Pochettino. Mauro Icardi souffre de la cuisse gauche et est absent. Thilo Kehrer souffre d’une gêne musculaire aux adducteurs, il est forfait. Autres défections, Juan Bernat (reprise) et Pablo Sarabia (hanche). Quatre absents mais un retour, pas n’importe lequel, celui de Neymar (hors des compétitions depuis le 10 février). Le Brésilien devrait prendre place sur le banc. L’attaque devrait être composée d’Angel Di Maria, Kylian Mbappé et… Moise Kean (s’il peut enchaîner deux matches après son Covid) ou Julian Draxler. Pour le reste, on s’attend à du classique avec Keylor Navas dans la cage, Marquinhos et Presnel Kimpembe (de retour) en charnière, Alessandro Florenzi à droite et Abdou Diallo plutôt que Layvin Kurzawa à gauche. La logique voudrait également que Gana Gueye et Leo Paredes soient associés dans l’entrejeu avec en électron libre Marco Verratti.

Possible feuille de match du OL / PSG

30e journée de Ligue 1 Uber Eats | Dimanche 21 mars 2021 à 21 heures au Groupama Stadium (Décines) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Turpin | VAR : Wattellier et Coué