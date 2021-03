C’est un match capital, décisif, à gagner, qui se propose au PSG en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. Oui, le Paris Saint-Germain joue gros au Groupama Stadium contre Lyon, qui compte 60 points comme lui. Si on ne sait jamais sur quel pied danser cette saison avec le PSG, le journaliste de RTL Philippe Sanfourche assure que les Parisiens seront guerriers ce soir face à l’OL.

“Au delà du titre il y a cette notion de dynamique. A PSG, ils sont conscients d’avoir manqué certaines étapes, qu’ils ont perdu sept fois en Ligue 1 et deux fois lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Ils ont besoin de se rassurer dans le jeu, d’emmagasiner de la confiance, de collectionner des victoires. Et puis, ils n’acceptent pas l’idée de perdre deux fois contre Lyon ! Dans le vestiaire, dans l’esprit des Parisiens depuis quelques années, effectivement il y a cette rivalité historique avec l’OM, mais par rapport aux joueurs, au terrain, le rival, c’est l’OL ! C’est contre Lyon qu’ils se sont cassés les dents à de ne nombreuses reprises même les années où ils ont été champions. Ils ont perdu l’aller au Parc des Princes et je peux vous dire qu’ils sont remontés comme des coucous pour aller gagner là-bas.”