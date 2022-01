Pochettino : « Mettre l’équipe la plus compétitive possible »

Le PSG va retrouver la Ligue 1 demain soir (20h45, Prime Video) avec le déplacement à Lyon dans le cadre de la 20e journée. À la veille de ce choc, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Le match, Lionel Messi, les cas de Covid…Extraits choisis.

Lyon (PSG TV)

« C’est toujours difficile. C’est un classique. Lyon a une bonne équipe. Ce sera difficile. Nous sommes optimistes. Comment gérer avec le Covid ? Il faut s’adapter tous les jours. Parfois il faut changer nos plans.«

Le forfait de Messi

« Un nouveau point médical a été établi, c’est tout ce qu’on peut dire.«

Le PSG diminué contre Lyon ?

« Toutes les équipes ont des joueurs absents que ce soit en raison du Covid, de blessures ou bien de suspension. Nous aussi. On doit s’adapter au quotidien.«

Neymar bien de retour demain en France ?

« Il y a eu la date pour son retour que l’on a défini avant son départ en vacances. Il continue sa récupération. Il est dans les temps pour sa récupération.«

Icardi et son poids

« De quelle photo on parle ? Il va bien. Il s’entraine bien et il est contrôlé. Son entente avec Mbappé ? Ils n’ont pas beaucoup joué ensemble récemment. Ils ont des caractéristiques différentes. Ils peuvent être complémentaires. On verra comment on joue demain. »

Un stage au Qatar approprié au vu de la crise sanitaire ?

« Je ne suis pas la bonne personne pour répondre. Ceux qui décident analysent quelle est la meilleure décision à prendre.«

Les absences

« C’est pareil à chaque match, on doit toujours faire des choix. Il faut mettre les joueurs dans les meilleures conditions. C’est la même complexité que lorsqu’on a l’effectif au complet. Le but étant de mettre l’équipe la plus compétitive possible. »

Le remplaçant naturel d’Hakimi

« Dagba est un latéral droit. Kehrer est un défenseur central. On peut trouver des alternatives en fonction du match.«

Les titis

« Les jeunes seront là demain, ils seront dans le groupe. Xavi Simons ? Il y a une grande différence entre la réserve et l’équipe première. Xavi peut jouer dans différentes positions, comme relayeur, il peut aussi jouer sur le côté. La maturité vient avec le temps, il faut tenir compte de l’animation de l’équipe, des complémentarités.«

Lyon

« C’est une des meilleures équipes de France. Il y a un très grand entraîneur. À la fin, ils seront à la bagarre pour les premières places.«

Mauricio Pochettino qui conclut en expliquant qu’il n’a eu aucune consigne concernant les jeunes et leur présence dans le groupe par rapport au 32es de finale de la Coupe Gambardella contre Lille – diffusé sur le site de la FFF et sa chaîne Youtube – qui se jouera aussi demain (14h30).