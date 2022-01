Les informations de Marca sur les dossiers Pochettino-Zidane

Quel sera l’avenir de Mauricio Pochettino sur le court terme ? Sous contrat jusqu’en 2023, l’entraîneur argentin devrait finir la saison avec le club de la capitale. Pourtant, l’ancien capitaine des Rouge & Bleu a été associé au Real Madrid – l’été dernier – et à Manchester United il y a quelques semaines. De plus, les rumeurs envoyant Zinedine Zidane sur le banc du PSG à partir de l’été prochain se font de plus en plus pressantes.

Ce dimanche, Marca donne ses informations sur les dossiers Zinedine Zidane et Mauricio Pochettino. Si le quotidien affirme que le coach actuel reste concentré pour accomplir les objectifs de cette seconde partie de saison, « les dirigeants soutiennent que Zinedine Zidane devrait être l’alternative pour l’avenir, seulement à partir de juin. » Mais avec les rumeurs persistantes envoyant Mauricio Pochettino à Manchester United en décembre dernier, l’option de l’ancien coach madrilène a été fortement envisagée mais le Français « a estimé que ce n’était pas le moment d’être la tête visible d’un projet aussi compliqué. »

Cependant, le journal madrilène rapporte que la parenthèse avec entre le PSG et le champion du Monde 1998 reste ouverte. « Les rencontres et contacts entre le désormais coach et les dirigeants du PSG ont été démentis, mais ils ont existé et la volonté des deux parties est de partager le projet. » Concernant Mauricio Pochettino, Manchester United est toujours intéressé par son profil afin de d’occuper le banc à partir de la saison prochaine. Marca précise que « l’Argentin sait que Manchester United l’attend. »