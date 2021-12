Cet été, le PSG a réalisé l’incroyable coup Lionel Messi. Dès lors, le trio Neymar – Mbappé – Messi fait saliver la planète football. Problème, Mauricio Pochettino, ainsi que les supporters parisiens, se confrontent à la réalité du terrain : il faudra certainement du temps avant que ce trio fonctionne et, surtout, pour qu’un équilibre collectif soit trouvé.

Néanmoins, actuellement sur le flanc, Neymar Jr laisse ses deux camarades s’apprivoiser en son absence. Un duo Messi – Mbappé qui commence, d’ailleurs, à se trouver. C’est notamment l’avis de Bixente Lizarazu qui s’exprime sur le plateau de Téléfoot. À ses yeux, la fameuse MNM n’est, pour l’heure, qu’un fantasme alors que la paire Mbappé – Messi promet de belles choses à court terme. : « Ce trio, j’ai l’impression que c’est un peu un fantasme, ce n’est pas encore la réalité. En revanche, le duo Messi – Mbappé, j’y crois. On a déjà vu Neymar – Mbappé, ça fonctionnait très bien la saison dernière. On a vu des prémices entre Mbappé et Messi, je pense que ça peut très bien marcher entre ces deux-là car c’est forcément plus simple de jouer avec un Mbappé en pleine bourre. Surtout que Messi a eu besoin de se remettre dans le rythme, je pense qu’on va voir le meilleur de Messi maintenant. »