Ollé-Nicolle et « la grosse surprise » Stéphanie Labbé

Arrivée cet été chez les Féminines du PSG, Stephanie Labbé (35 ans) a décidé de prendre sa retraite en cours de saison en raison d’une usure mentale. Une surprise pour beaucoup d’observateurs comme pour son désormais ex-entraîneur, Didier Ollé-Nicolle.

« Ça a été une discussion tous ensemble, avec Ulrich (Ramé, manager général de la section féminine), Guillaume (Lemire), l’entraîneur des gardiennes, et Stéphanie. Ça a été très rapide, ce n’était pas du tout prévu, c’est une grosse surprise. C’est une fille qui vivait bien dans le groupe, elle avait une bonne influence auprès des gardiennes. Il n’y a jamais eu le moindre problème dans notre relation, c’est une vraie surprise, et une déception, avoue l’entraîneur du PSG dans des propos relayés par l’Equipe. Quand on était entré en contact lors des Jeux olympiques, en visio, elle avait accepté d’être une de nos gardiennes pour la saison. […]On a fait en sorte de bien accompagner Stéphanie depuis une quinzaine de jours. C’est quelque chose qui était latent, psychologiquement elle était usée de la compétition, d’être loin de son pays. Elle avait envie de vivre une autre vie, de s’éloigner du stress des matches. […]J’ai vraiment senti qu’elle n’y arrivait plus psychologiquement, qu’elle souhaitait rentrer dans son pays. Mais ce type de décision, cela reste rare.«