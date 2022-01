Ollé-Nicolle : « Préparer au mieux les grosses échéances »

Les Féminines du PSG vont retrouver dimanche après-midi (12h45, Canal Plus Sport) Dijon dans le cadre de la 12e journée de D1 Arkema. Une semaine après avoir éliminé les Dijonnaises en 16es de finale de Coupe de France (0-0, 4 t.a.b à 5), Les Parisiennes voudront s’offrir leur première victoire de l’année 2022 pour rester dans le sillage de Lyon, son prochain adversaire en huitièmes de finale de Coupe de France. À trois jours de la rencontre, Didier Ollé-Nicolle s’est confié à PSG TV.

« On se doutait que le match de Coupe de France allait être accroché. Nous avions eu une petite semaine d’entraînement, avec un gros volume de travail au programme, et 9 séances en 5 jours. C’est l’objectif de ces premières semaines de janvier, en sachant que nous avons des matches à jouer, on veut se préparer au mieux pour les grosses échéances du mois de mars. Avec le tirage au sort des 8es et le match à venir contre Lyon à la fin du mois, notre préparation prend encore plus de saveur et de valeur.«

L’entraîneur du PSG estime qu’affronter deux fois la même équipe en une semaine, ne change pas vraiment la préparation du match. « Ça ne change pas vraiment notre préparation, parce qu’on s’attend à nouveau à une équipe qui voudra surtout défendre. Nous sommes habitués à cela, et leur schéma de jeu en coupe a marché, et je n’imagine pas qu’elles changent dimanche. On va travailler sur le plan tactique et sur le plan de l’animation, et ce match va être très important pour régler les automatismes avant les prochaines échéances. »