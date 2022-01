Dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France, la section féminine du PSG se confrontera à l’Olympique Lyonnais ce samedi. Une opposition qui s’annonce, bien évidemment, bouillante, surtout après la claque reçue à Lyon lors de la première partie d’exercice. Pour PSG TV , DIDIER Ollé-Nicolle s’est exprimé sur le choc qui attend ses joueuses. Le coach rouge et bleu espère que son équipe réitérera ses récentes bonnes prestations, notamment lors du dernier match face à l’AS Saint-Etienne en D1 Arkema.

« Depuis la reprise il y a quatre semaines, nous avons très bien travaillé. On a très bien préparé le match contre Saint-Étienne dans l’optique de cette rencontre face à Lyon. L’équipe a vraiment bien joué, collectivement et individuellement. On a fait une bonne préparation de ce match avec beaucoup de sérieux et d’implication. Je sens un groupe très concerné. (…) J’attends qu’elles répètent toutes le match de Saint-Étienne. C’était très intéressant dans les deux phases de transition, que ce soit dans la récupération du ballon et l’enchaînement ou, au contraire, à la perte du ballon. Il y avait un contre-pressing avec beaucoup de solidarité. Il faudra élever notre niveau pour répondre présent pour ce match. On va affronter une très bonne équipe lyonnaise. »