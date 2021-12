Le PSG section féminine a conclu de la meilleure des façon sa phase de poule d’UWCL en écrasant les Islandaises de Breidablik sur le score fleuve de 6-0. Avec six succès en autant de parties et aucun but encaissé, les Parisiennes ont rendu une copie parfaite. Et ce lundi, le tirage au sort des quarts de finale avait lieu, le club de la capitale ayant hérité du Bayern Munich.

Un tirage sur lequel est revenu Didier Ollé-Nicolle pour PSG TV. S’il estime l’adversaire costaud sur le papier, le fait de recevoir lors du match retour est un vrai avantage aux yeux du coach rouge et bleu : « Je considère que le Bayern Munich est l’équipe la plus complète et le plus expérimentée des trois potentielles qu’on pouvait affronter. Tout se jouera sur les détails. Ce sont deux belles équipes du football européen. On a eu l’occasion de les jouer cet été aux Etats-Unis, et c’était un match très serré. Ce sera un match très tactique dans la mesure où cette équipe du Bayern est une équipe de possession, qui aime partir de derrière. C’est une équipe très complète, qui arrive à maturité. Cela fait trois ou quatre ans que leur groupe travaille ensemble. On a une équipe jeune et dynamique qui est constante. Sur 17 matches joués depuis le début de la saison, nous avons gardés nos cages inviolées à 16 reprises. C’est une vraie marque de fabrique. On a trois mois à partir de maintenant pour monter en puissance. C’est un atout de jouer le match retour à la maison. Il faudra faire un match très solide en Bavière, et chez nous on aura un stade très chaud. Quand on voit l’apport de nos supporters, sur un match retour, un match à enjeu ce sera merveilleux. Les supporters auront un rôle merveilleux à jouer avec nous. »