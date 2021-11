Bien que ce soit la trêve internationale, le PSG fait toujours parler ! Que ce soit par des affaires extra-sportives, les joueurs présents avec leur équipe nationale ou par les propos des acteurs du monde du football. Ce vendredi, Uli Hoeness a tenu des propos acerbes sur le PSG et Nasser al-Khelaïfi. Et comme souvent le modèle économique du PSG est au centre des critiques de la part de certains dirigeants européens. Présent sur le plateau de l’Equipe sur Soir, Didier Roustan s’est exprimé sur les paroles d’Uli Hoeness.

« Quand tu vois les budgets, entre celui du PSG et du Bayern il n’y a pas une grosse différence. C’est un club plus riche que le PSG et ce n’est pas Manchester City. Pour revenir à Uli Hoeness, qu’un gars qui a été condamné pour fraude fiscale, et pas une petite fraude (27M€) parce qu’il a fait de la taule, nous parle d’argent et dans la manière qu’il le fait aussi avec ce côté méprisant… Quand tu sais qu’Adidas et Audi sont des actionnaires du club et surpaient le côté sponsoring… C’est comme les gens qui ont corrompu des arbitres et qui ont arrangé des matches et qu’ils te parlent d’éthique. Donc déjà à la base, je trouve que cela est gonflé. C’est tellement grotesque de la part d’Uli Hoeness que je n’ai pas envie de lui faire de cadeau. Avec la forme (dans ses propos), il aurait pu être plus intéressant, mais c’est Uli Hoeness il est comme ça. »