Après s’être défait sans trop de difficulté des amateurs de Feignies-Aulnoy ce dimanche (0-3, 32e de finale de la Coupe de France), le PSG enchaînera ce mercredi soir (21h, 19e journée de Ligue1) sur la pelouse du FC Lorient pour ce qui sera la dernière échéance de 2021. Et pour cette partie, Mauricio Pochettino devrait compter sur des retours intéressants, mais également sur de nombreuses absences.

Ainsi, Le Parisien a fait un petit point sur l’effectif francilien via son site ce lundi soir. Blessés, Neymar, Draxler et Bernat seront, bien évidemment, forfaits pour cette rencontre. En revanche, bonne nouvelle, Nuno Mendes, touché depuis une quinzaine de jours, devrait pouvoir tenir sa place au sein du groupe rouge et bleu. Pour sa part, titularisé ce dimanche soir, Sergio Ramos, qui a joué la première période, n’a pas la certitude d’effectuer ce déplacement en terre bretonne. En effet, Le Parisien nous indique qu’un point sera fait concernant l’ancien merengue ce mardi après la séance d’entraînement. Le média nous rapporte cependant que le central de 35 ans a expliqué avoir eu de bonnes sensations après ces minutes jouées face à l’écurie de N3.

Côté retours, Lionel Messi, Idrissa Gueye et Marquinhos seront sans grande surprise bien présents, ayant été seulement ménagés lors de la dernière rencontre. Ayant purgé son match de suspension, Achraf Hakimi sera, lui aussi, disponible face aux Lorientais. En revanche, comme prévu, Kylian Mbappé et Marco Verratti ne feront pas le voyage eux qui sont suspendus pour accumulation de carton jaunes.