OM / PSG : Des surprises dans la composition marseillaise

C’est soir de match… Pardon, de grand match ! Le PSG affronte l’OM dans le cadre du Classico de la Ligue 1. Une rencontre que toute la France du football attend. Ce sera la première Leo Messi au Vélodrome, en espérant qu’il réussisse ses grands débuts. Le quotidien L’Équipe a partagé les premiers échos sur le onze aligné par Jorge Sampaoli pour cette rencontre, à noter qu’il y aura des changements et des surprises.

Alors qu’on imaginait Leonardo Balerdi débuter cette rencontre au poste de défenseur central, il sera sur le banc et c’est Duje Caleta-Car qui sera titulaire. Il devrait être accompagné par Saliba et Luan Peres. L’entraîneur de l’OM devrait aligner le même onze que lors du dernier match d’Europa League face à la Lazio Rome ce jeudi (0-0). S’ils avaient réussi une bonne première mi-temps, les Phocéens se sont fait manger dans le jeu et physiquement. À noter que Cengiz Ünder, sorti légèrement blessé, est aussi annoncé titulaire ce dimanche soir face au PSG.

La composition de l’OM face au PSG selon L’Équipe : P. Lopez – Saliba, Caleta-Car, L. Peres – Rongier, B. Kamara – Ünder, Guendouzi, Payet (C), Lirola – Milik.