OM / PSG – Guendouzi attend avec impatience le Classico

Mercredi soir (21h10, France 3, BeIN Sports 1), le PSG se déplace au Vélodrome dans le cadre du huitième de finale de la Coupe de France. Une rencontre attendue par les supporters des deux clubs mais aussi par les joueurs. Matteo Guendouzi se dit prêt pour ce Classico.

C’est l’affiche de ces huitièmes de finale de la Coupe de France. Le PSG se déplace au Vélodrome pour y défier Marseille mercredi soir. Un deuxième Classico, après celui remporté par les Rouge & Bleu au Parc des Princes en début de saison, qui s’annonce palpitant. Matteo Guendouzi, le milieu de terrain marseillais, assure ne pas avoir perdu de la confiance malgré le revers d’hier soir contre Nice en championnat.

« On va bien attaquer ce match et on sera prêt »

« Ça va être un gros match, on sait qu’il y a de très bons joueurs des deux côtés. Sur l’efficacité, il va falloir qu’on soit bons sur les contre-attaques parce que c’est une équipe qui peut être redoutable devant. Ils ont des joueurs de qualité qui peuvent marquer à n’importe quel moment, souligne le joueur passé par la formation du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. On a fait de très bonnes choses depuis le début de saison. Ce n’est pas parce qu’on a perdu ce match qu’on sera moins confiants pour mercredi. On va bien attaquer ce match et on sera prêt. » Il est également revenu sur l’absence de Kylian Mbappé pour cette rencontre. « Kylian, tout le monde connaît ses qualités. C’est l’un ou le meilleur joueur du monde actuellement. On sait que tous les grands joueurs peuvent faire la différence à n’importe quel moment. On sait que Kylian, c’est un joueur fantastique qui peut marquer à n’importe quel moment du match. On va se concentrer sur ce que nous on a à faire et pas sur l’adversaire. »