Le PSG accentue son avance en tête de la Ligue 1

Ce week-end a été positif pour le PSG. Vainqueur de Toulouse (2-1) samedi après-midi, il a vu ses deux poursuivants trébucher dimanche. Les Parisiens retrouvent une belle avance en tête de la Ligue 1.

La 22e journée de Ligue 1 se jouait ce week-end. Au Parc des Princes, le PSG s’est difficilement imposé contre Toulouse après avoir été mené au score. Une victoire importante pour les Rouge & Bleu qui vivait un début d’année 2023 compliqué. Avant les matches de Lens et Marseille, le club de la capitale comptait neuf et huit points d’avance sur ses poursuivants qui jouaient le lendemain. Les Sang & Or se déplaçaient sur la pelouse de Brest. Et comme contre Troyes il y a 15 jours, les joueurs de Franck Haise ont égalisé en fin de match après avoir été mené au score (1-1). De son côté, Marseille a perdu à domicile contre Nice (1-3). En première mi-temps, les Marseillais ont concédé deux buts coup sur coup à l’approche des cinq dernières minutes de la période. À l’heure de jeu, ils ont réussi à marquer mais Nice a réussi à se mettre à l’abri à cinq minutes de la fin de la rencontre.

Angers stoppe sa série noire historique

Dans les autres matches de la journée, Angers a concédé le match nul sur la pelouse de Lorient (0-0). Les Angevins ont stoppé leur série noire historique de 13 défaites d’affilée en Ligue 1. Le Stade de Reims poursuit son invincibilité avec Will Still avec un nul contre Auxerre (0-0). Dans la zone rouge, Strasbourg s’est relancé en s’imposant 2-0 contre Montpellier. Ce dernier qui poursuit sa saison galère. Lyon, qui ne réalise pas une saison fantastique s’est imposé sur la pelouse de Troyes (1-3) grâce notamment à un but de Rayan Cherki. Nantes est allé s’imposer à Ajaccio (0-2) alors que dans l’autre choc de la 22e journée, Lille a retourné Rennes (1-3) après avoir été mené au score au bout de 28 secondes.

Résultats 22e journée de Ligue 1

PSG / Toulouse (2-1)

Troyes / Lyon (1-3)

Rennes / Lille (1-3)

Clermont / Monaco (0-2)

Ajaccio / Nantes (0-2)

Auxerre / Reims (0-0)

Lorient / Angers (0-0)

Strasbourg / Montpellier (2-0)

Brest / Lens (1-1)

Marseille / Nice (1-3)

Classement L1