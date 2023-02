OM / PSG – Le nom de l’arbitre du Classico dévoilé

Mercredi soir (21h10, France 3, BeIN Sports 1), le PSG se déplace au Vélodrome pour y défier Marseille dans le cadre du huitième de finale de Coupe de France. Une rencontre qui sera arbitrée par François Letexier.

Le PSG et Marseille s’affrontent pour la deuxième fois de la saison. Après la victoire parisienne en Ligue 1 en début de saison (1-0), les meilleurs ennemis se battront mercredi soir, sur la pelouse du Vélodrome, pour une place en quart de finale de Coupe de France. Alors que le PSG s’est imposé contre Toulouse ce week-end (2-1), Marseille a perdu contre Nice à domicile (1-3). Les deux équipes von tout faire pour s’imposer et poursuivre leur course en Coupe de France. Cette rencontre sera arbitrée par François Letexier. Il sera assisté par Cyril Munier et Mehdi Rahmouni. Thomas Leonard officiera en tant que quatrième arbitre.

Au sifflet pour la première fois lors d’un Classico

Cette saison, l’homme en noir de 33 ans a arbitré une fois le PSG, lors de la victoire sur la pelouse de Lyon (0-1) dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Il était au sifflet de deux victoires de Marseille contre Nice (4e journée) et Lyon (14e journée). Cette saison, en 12 matches de Ligue 1, il a adressé 41 cartons jaunes, 1 carton rouge et sifflé 5 penaltys. Ce sera la première fois de sa carrière que Monsieur Letexier sera au sifflet d’un Classico.