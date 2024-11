OM / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (20 h 45, DAZN), le PSG se déplace à Marseille en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Pour ce premier Classico de la saison, Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de celle contre le PSV Eindhoven.

Après son match nul sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions, le PSG retrouve les terrains ce dimanche soir avec le déplacement à Marseille pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Pour ce premier Classico de la saison, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet. Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos, absents de longue date, sont les seuls absents. Pour ce choc du championnat de France, le coach du PSG devrait apporter quelques légères retouches par rapport à son onze contre le PSV Eindhoven.

Vitinha de retour comme titulaire

Dans les buts, pas de changements avec Gianluigi Donnarumma. Le gardien du PSG devrait être défendu par la défense type depuis le début de la saison, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche et une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho. Pour le milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves devraient poursuivre par rapport à mardi. Titulaire contre les Néerlandais, Fabian Ruiz devrait cette fois-ci s’asseoir sur le banc au profit de Vitinha. Pour l’attaque, L’Equipe et Le Parisien s’accordent pour dire que les couloirs seront occupés par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Pour l’attaquant de pointe, le quotidien sportif place Marco Asensio alors que le quotidien francilien hésite entre l’Espagnol et Lee Kang-in.

Le XI probable du PSG contre Marseille selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Dembélé, Asensio, Barcola

équipes probables OM / PSG (L’Equipe)