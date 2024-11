OM / PSG – Qui sont les stars de ce Classico ?

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace à Marseille en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Avec le départ de Kylian Mbappé, le Classico se cherche de nouvelles têtes d’affiche.

Le premier Classico de la saison s’annonce bouillant. Contrairement aux dernières années, le PSG ne semble pas largement au-dessus de son adversaire du soir. Les deux équipes sont au top du classement, avec trois points d’avance pour le club de la capitale. Avec le départ de Kylian Mbappé, L’Equipe se demande qui peut endosser le rôle de star de ce Classico. Le quotidien sportif estime que « pour chercher le joueur dominant, dimanche soir, il suffira de se tourner vers les bancs : les deux personnages majeurs du choc sont sans doute les deux entraîneurs, Roberto De Zerbi et Luis Enrique, ce qui correspond à la fois à la manière dont ils voient le football et dont leur ego conçoit la chose. »

Bradley Barcola et Ousmane Dembélé prétendent à ce rôle

Du côté des joueurs, L’Equipe avance qu’Adrien Rabiot est une star à l’échelle de la Ligue 1. Du côté du PSG, il a cessé d’être une attraction européenne depuis le départ de Kylian Mbappé au Real. « Bien sûr, ne pas avoir de stars n’empêche pas de construire une bonne équipe, et c’est exactement la démarche du PSG de Luis Enrique. De même, il est délicat de lier l’absence de stars à une chute du niveau de la Ligue 1. » Bradley Barcola, meilleur buteur du championnat, et auteur d’un bon début de saison, et Ousmane Dembélé, peuvent prétendre à ce rôle de stars du Classico, conclut L’Equipe.