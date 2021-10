OM / PSG : Les notes des Parisiens

Le PSG affrontait l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 11e journée de la Ligue 1. Après deux victoires poussives contre Angers (2-1) et Leipzig (3-2), les Rouge & Bleu voulaient prendre 13 points d’avance sur son adversaire du soir. Mauricio Pochettino a décidé d’aligner Neymar et Angel Di Maria, dans le quatuor offensif aux côtés de Leo Messi et Kylian Mbappé. Le milieu de terrain était composé de Verratti et Danilo Pereira à la surprise générale. À noter que Nuno Mendes était titulaire sur le flanc gauche de la défense, et Keylor Navas était le portier du soir.

Le PSG commence à merveille avec un but inscrit rapidement grâce à un CSC de Luan Peres… Refusé pour un hors-jeu (13e). Les Marseillais répliquent huit minutes plus tard avec une frappe de Milik qui trompe Keylor Navas… Aussi refusé pour hors-jeu. Le Paris Saint-Germain multiplie les occasions et les situations chaudes, mais bute sur un très gros Lopez dans les cages. Le premier tournant du match vient à quelques minutes de la mi-temps avec la sortie sur blessure de Verratti (remplacé par Gueye). La deuxième mi-temps commence de la pire des manières avec l’expulsion d’Achraf Hakimi avec l’intervention de la VAR (57e). Ensuite ? Pas grand chose. Les Marseillais poussent timidement, le PSG subit mais sans vraiment souffrir. Le match se termine sur le score de 0-0 qui satisfait tout le monde : Marseille ne perd pas contre le PSG (une fois n’est pas coutume), le club de la capitale a su ramener un point du Vélodrome malgré des événements contraires dans cette partie.

Les notes Canal Supporters : Navas 5 – Hakimi 4, Marquinhos 6, Kimpembe 5,5, Nuno Mendes 5 – Verratti 5, Gueye 4,5, Danilo Pereira 5 – Di Maria 4,5, Messi 5, Neymar 4, Mbappé 5

Les notes de Jonathan Bensadoun : Navas 5 – Hakimi 4, Marquinhos 6, Kimpembe 5, Nuno Mendes 5,5, Verratti 6, Gueye 4,5, Danilo Pereira 5,5, Di Maria 4,5, Messi 5, Neymar 3,5, Mbappé 4,5

Les notes de Murvin Armoogum : Navas 5 – Hakimi 4, Marquinhos 6,5, Kimpembe 6, Nuno Mendes 4,5, Verratti 4,5, Gueye 4, Danilo Pereira 5, Di Maria 5, Messi 5, Neymar 4, Mbappé 5

Les notes de Guillaume De Freitas : Navas 5 – Hakimi 4, Marquinhos 6,5, Kimpembe 6, Nuno Mendes 4,5, Verratti 4,5, Gueye 4, Danilo Pereira 5, Di Maria 5, Messi 5, Neymar 4, Mbappé 6

Les notes de Theodore Vives : Navas 5 – Hakimi 4, Marquinhos 6, Kimpembe 6, Nuno Mendes 5, Verratti 5,5, Gueye 5, Danilo Pereira 5, Di Maria 4,5, Messi 5, Neymar 4, Mbappé 5

Les notes de Valentin Devillaire : Navas 5 – Hakimi 3, Marquinhos 5,5, Kimpembe 5, Nuno Mendes 5, Verratti 5,5, Gueye 4,5, Danilo Pereira 5, Di Maria 4,5, Messi 4,5, Neymar 4, Mbappé 4