Guendouzi : « On aurait mérité de prendre les trois points »

Marseille et le PSG se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) en clôture de la 11e journée de la Ligue 1. Pour Mattéo Guendouzi, l’OM était supérieur au PSG et méritait les trois points.

« Je pense que dans l’ensemble on fait un bon match. On a eu pas mal de situations pour marquer, notamment en deuxième mi-temps. On a eu des situations mais on n’a pas su les concrétisées. C’est un point de pris. On voulait prendre les trois points et on aurait mérité de prendre les trois points. On a été au-dessus d’eux. On a manqué de réalisme, lance le milieu de terrain au micro de Prime Video. C’est de bon augure pour la suite du championnat pour nous.«