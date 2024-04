OM / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

En infériorité numérique, le PSG s’est imposé au Vélodrome face à l’OM (0-2) avec des joueurs qui ont affiché un état d’esprit irréprochable.

Les supporters du PSG se sont réveillés avec le sourire ce lundi matin. En infériorité numérique pendant plus d’une mi-temps, les Parisiens se sont imposés face à l’Olympique de Marseille grâce à deux contre-attaques parfaitement conclues par Vitinha et Gonçalo Ramos en seconde période. Un succès obtenu en affichant un très bel état d’esprit. Et plusieurs joueurs ont été au rendez-vous ce dimanche soir.

À voir aussi : OM / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Le mur Donnarumma, Vitinha en maestro, Mbappé déçoit

Impérial dans les buts du PSG depuis plusieurs mois, Gianluigi Donnarumma a encore une fois été décisif avec 10 arrêts dans cette rencontre. Le portier parisien reçoit la note de 8/10 dans L’Equipe. « Un total impressionnant, pour un tel match, de dix arrêts. Toutes ses interventions ont été très propres, notamment sur la frappe enroulée d’Amine Harit (58e), puis de nouveau devant le Marocain à bout portant (87e). Il est sauvé par son poteau sur une tentative de Veretout (16e). Sa sortie non maîtrisée (85e) aurait pu coûter un penalty à son équipe. À ce niveau – très constant ces derniers mois -, il fait partie des meilleurs à son poste sur le continent. » En revanche, Kylian Mbappé a livré une nouvelle prestation terne, qui lui vaut la note de 3/10 dans le quotidien sportif « Troisième match de rang où on le sent comme déconnecté. Incapable d’être efficace en un-contre-un. Il a tenté de mettre de la vitesse – appel en profondeur et centre pour F. Ruiz (17e) – mais presque en vain. Est-ce parce qu’il manque de rythme ? Par manque d’envie ? Ou simplement de réussite ? Mais c’est beaucoup trop peu. Replacé dans l’axe après l’expulsion de Beraldo, il est remplacé, en ayant fait aucune différence. »

Autre joueur performant dans cette rencontre, Vitinha. Le Portugais rayonne depuis plusieurs rencontres avec les Rouge & Bleu. Buteur, il reçoit la note de 8/10 dans Le Parisien. « Peu impliqué dans l’animation du jeu dans le premier acte, il s’est montré précieux dans le combat, toujours présent pour mettre le pied et défendre. Et dès qu’il est sorti de sa boîte, il a fait mouche en initiant et concluant un contre (1-0, 53e). Un énorme sauvetage devant Harit (80e). » De son côté, Danilo Pereira a également livré une prestation solide en défense centrale avec la note de 6/10 dans le quotidien francilien. « Le Portugais est tout proche de lancer son match par un but contre son camp (6e) mais il a gardé sa sérénité pour résister à la pression marseillaise et surtout couper un nombre de centres et de ballons chauds dans le second acte. Vigilant jusqu’au bout. »