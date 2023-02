OM / PSG – Les titis évoquent le Classico

Le PSG se déplace à Marseille dimanche soir (20h45, Prime Video) dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Une rencontre qu’attendent avec impatience les supporters mais également les joueurs dont les titis.

Après avoir retrouvé le chemin du succès contre Lille (4-3) le week-end dernier, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y défier Marseille. Une rencontre qui pourrait permettre aux Parisiens de prendre huit points d’avance sur leur éternel rival. Deux jours avant ce dernier Classico de la saison, les Rouge & Bleu se sont entraînés au Parc des Princes devant plus de 32 000 supporters. À l’issue de cette dernière, El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery se sont penchés sur cet OM / PSG.

Zaïre-Emery : « On va aller gagner pour eux »

Warren Zaïre-Emery a expliqué que ses coéquipiers et lui voulaient rendre fier leurs supporters lors de Classico. « On a bien préparé le match car on a eu une semaine complète après Lille. On va rendre fiers les supporters car ils ne peuvent pas venir à Marseille. On va aller gagner pour eux ! » De son côté, El Chadaille Bitshiabu explique : « Depuis tout petits on est confrontés à ce genre de match. En pro, c’est encore un autre niveau. On a envie d’aller là-bas et de tout tuer ! » Enfin, Ismaël Gharbi est revenu sur cet entraînement ouvert au public. « Une ambiance comme ça, c’est magique. Les supporters ont toujours été là, dans les hauts comme dans les bas. On va essayer de les rendre fiers dimanche. Les ultras ? C’est incroyable. On a juste envie de s’asseoir et de les écouter.«