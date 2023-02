Les signatures de contrats professionnels se multiplient au PSG et la formation Rouge & Bleu est de plus en plus mise à l’honneur. L’occasion de se pencher sur le parcours de quatre titis parisiens étant passés par l’Association du Paris Saint-Germain.

Younes El Hannach, Louis Mouquet, Noha Lemina, et Warren Zaïre-Emery se sont confié pour le site officiel du Paris Saint-Germain sur leur parcours en Rouge & Bleu. De l’Association du PSG au monde professionnel, ces quatre produits de la formation parisienne reviennent sur le chemin parcouru.

Younes El Hannach

Défenseur central et joueur du Paris Saint-Germain depuis ses 8 ans, Younes El Hannach, désormais âgé de 18 ans, revient sur ses meilleurs souvenirs avec l’Association du club : « Mes meilleurs souvenirs avec l’Association sont les tournois. J’ai surtout en mémoire un tournoi lorsque nous étions en U10, il se jouait par équipes de 5. On avait fait de bonnes performances, je me souviens que Louis (Mouquet) était là aussi. C’est un tournoi qui réunissait beaucoup de grandes équipes« . Natif de Poissy (78), El Hannach est aujourd’hui le capitaine de l’équipe U19 du PSG sous les ordres de Zoumana Camara : « J’ai toujours eu ce rôle de leader sur le terrain. Le coach me fait confiance, il sait que je peux emmener tout le groupe avec moi, donc j’essaye de lui rendre cette confiance« . Une confiance que lui a prouvé son club formateur en Avril 2022 avec la signature de son premier contrat professionnel : « Le club et mon entourage ont discuté ensemble pour aboutir à la finalisation de ce contrat. Pour moi, signer professionnel ici, c’était un rêve qui devenait réalité« . Un rêve, mais pas une finalité. Younes El Hannach affiche ses ambitions pour l’avenir : « Mon rêve, c’est de jouer les plus grands matches avec le Paris Saint-Germain. Si un jour j’ai la chance de porter le brassard de capitaine avec l’équipe première, ce sera quelque chose d’exceptionnel« .

Louis Mouquet

Au club depuis ses 6 ans, Louis Mouquet évolue au poste de gardien de but. Aujourd’hui âgé de 18 ans, le titi parisien est international U20 avec le Portugal. Pour le site officiel du Paris Saint-Germain, il se remémore son meilleur souvenir avec l’Association du club : « Mon meilleur souvenir au sein de l’Association, c’est un tournoi U8 que nous avons disputé à Bordeaux, la Girondins Cup, au stade Chaban-Delmas, avec le coach Stéphane Tardivel. C’était la première fois que je gagnais un tournoi avec le maillot du Paris Saint-Germain, c’est quelque chose qui m’a vraiment marqué« . Natif de Bayeux, en Normandie, Louis Mouquet n’en demeure pas moins un véritable Saint-Germanois : « Je vis à côté du Camp des Loges depuis que je suis tout petit. J’ai vibré à travers ce club et j’ai quasiment tout vu depuis que j’ai commencé le foot. Porter ces couleurs sur le terrain, c’est une grande fierté. J’essaye de donner le meilleur de moi-même pour faire honneur au grand club qu’est le Paris Saint-Germain« . Il a lui aussi signé son contrat professionnel avec son club formateur, l’occasion de s’entraîner avec les gardiens de but de l’équie professionnel au centre Ooredoo : « Lors des séances, je parle beaucoup avec Gigio (Donnarumma) et Alex (Letellier). S’entraîner avec des joueurs comme eux ou Keylor Navas, ça aide beaucoup. On peut échanger et parler librement avec eux, ils m’aident. J’observe et j’apprends beaucoup lors de ces entraînements« .

Noha Lemina

Noha Lemina est issu de la génération 2005. Natif du Gabon, il arrive à l’Association du Paris Saint-Germain à l’âge de 9 ans. Aujourd’hui âgé de 17 ans, il raconte son meilleur souvenir en catégories jeunes : « Mon meilleur souvenir ici, c’est mon premier tournoi avec la génération 2005 en U9. C’était à Marseille, lorsque j’ai rencontré Warren (Zaïre-Emery). Malheureusement, nous n’avions pas gagné la compétition, mais le fait d’y participer pour la première fois avec les couleurs du Paris Saint-Germain m’a vraiment marqué« . En plus de ses souvenirs avec les jeunes, le milieu offensif se souvient également du moment où il a reçu la proposition de signature de son premier contrat professionnel : « Je me souviens que je sortais des cours et que mon frère était venu me chercher au Centre de Formation. Je le sentais particulièrement enthousiaste, alors je lui demande de m’expliquer ce qu’il se passe. C’est à ce moment-là qu’il me montre son téléphone : il s’agissait d’un mail avec une proposition de contrat professionnel du club pour moi. Ce contrat, j’en rêvais !« . Pour l’avenir, Noha Lemina a un souhait bien précis : « J’espère un jour pouvoir jouer contre mon grand frère avec le maillot du Paris Saint-Germain. Ce serait un rêve et une fierté pour toute notre famille« .

Noha Lemina (Image : lestitisdupsg)

Warren Zaïre-Emery

Il a explosé cette saison. Warren Zaïre-Emery soufflera ses 17 bougies le jour du match retour face au Bayern Munich, et est Parisien depuis ses 8 ans. Le milieu de terrain évoque également son meilleur souvenir avec l’Association du Paris Saint-Germain : « Je me souviens de beaucoup de tournois que nous avions faits, en France comme à l’étranger. Je pense que le plus beau était le tournoi international U11 d’Ajaccio, en Corse. Je jouais alors en U9, mais j’étais surclassé avec les U11. On est allé jusqu’en finale de la compétition mais nous nous étions incliné face au FC Barcelone. Je me souviens d’ailleurs que nous avions participé au tournoi ensemble avec Louis (Mouquet) et Younes (El Hannach)« . Natif de Montreuil (93), Zaïre-Emery évoque sa fierté de représenter la région parisienne au sein de l’effectif professionnel du PSG : « Pour moi, c’est quelque chose de beau de porter ce maillot du Paris Saint-Germain. C’est une joie de représenter la région parisienne au sein de l’effectif professionnel du club« . Le titi parisien n’a pas manqué d’évoquer la signature de son premier contrat professionnel en juillet dernier : « J’étais heureux de signer ce premier contrat professionnel. Ça va faire bientôt 9 ans que je suis au club : je suis passé par l’Association, la préformation, le Centre de Formation et maintenant l’équipe professionnelle. Je suis très content, c’est un accomplissement« , avant de revenir sur ses ambitions avec son club formateur : « Mon rêve avec Paris, c’est de soulever le plus de trophées possibles : que ce soit collectivement ou individuellement« .

Le portrait des quatre titis parisiens est à retrouver en intégralité sur le site officiel du Paris Saint-Germain.