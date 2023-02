OM / PSG – Galtier : « Nos supporters sont exceptionnels »

Dans deux jours, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Vélodrome dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Après l’entraînement ouvert au public au Parc des Princes, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis…

Un tournant pour le titre ?

« C’est un match important. Ce sont deux équipes très proches au niveau du championnat avec très peu de points d’écart. En plus de l’affiche et de l’élimination en Coupe, c’est un match important. Est-ce décisif pour le titre ? Je ne crois pas.«

Le PSG favori du Classico ?

« Igor a beaucoup de classe et de malice. Pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique différente. Suite à notre élimination là-bas, la fin de match contre le Bayern et Lille nous donne beaucoup d’espoirs. Il faudrait avoir un niveau de jeu très élevé et défier ces Marseillais portés par leur public et une bonne dynamique. Il faudra être meilleurs que ce que nous avons fait lors du dernier match. »

Le match en Coupe de France

« Il n’y a pas de revanche. Me concernant, il faut préparer l’équipe le mieux possible. J’ai beaucoup de personnalité et d’orgueil dans mon groupe. Il faudra faire l’opposé de ce que nous avons fait en Coupe de France. Avec la présence de Kylian, il y aura de la profondeur mais il ne devra pas être le seul. D’autres joueurs devront le faire plus librement.«

L’entraînement ouvert au public

« C’était prévu depuis un certain moment. C’est important pour nos supporters, ils sont depuis le début de la saison exceptionnels sur le soutien. Face à Lille, le public n’a pas baissé les bras et a poussé pour aider l’équipe à chercher la victoire. Il y avait des ultras et les familles, c’est une bonne chose. Ça permet de casser une routine et de montrer l’importance de ce match-là. »

Sa méthode

« Il n’y a pas de méthode. Je ne vais pas vous ouvrir la porte. Il y a un groupe de compétiteurs et des joueurs qui ont l’habitude de se battre pour atteindre des objectifs élevés. Ils ne lâchent rien et ils ont l’habitude. Je demande à ceux qui le découvre, je leur demande de s’appuyer sur eux. Il faut parfois lâcher les chevaux. Il n’y a pas de honte à perdre des matchs mais il faut tout donner.«

Message pour les supporters

« Tout le monde est concerné. On pense que les joueurs passent à autre chose après une défaite en cinq minutes, ce n’est pas vrai. Mes joueurs ont un très grand respect envers nos supporters. Quand ils jouent et quand il y a une victoire, elle est souvent dédiée à nos supporters dans le vestiaire.«

🗣️ | Christophe Galtier : “Nos supporters sont exceptionnels depuis le début de la saison dans le soutien ! On l’a vu lors du dernier match contre Lille” 🔥🔴🔵#OMPSG pic.twitter.com/odZMC6GrrN — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 24, 2023

Zaïre-Emery qui a travaillé avec les défenseurs

« Achraf a fait une partie de la séance et il fera l’intégralité de la séance demain. Mukiele est proche d’une place de titulaire. Mon staff a pris l’initiative de faire travailler Warren sur le côté droit pour pallier des absences mais c’est au milieu qu’il est le plus performant.«