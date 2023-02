Á J-2 du Classico face à l’Olympique de Marseille, le PSG retrouvait le Parc des Princes ce vendredi pour un entraînement inédit ouvert au public. Dans une très belle ambiance, les Rouge & Bleu ont pu compter sur deux retours importants.

Après un tour d’honneur pour remercier les supporters présents sur place et une photo devant la tribune du Collectif Ultras Paris , les joueurs du PSG ont débuté leur entraînement devant plus de 32.000 spectateurs réunis pour l’évènement. Et à J-2 du choc de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, récupère peu à peu un groupe au complet.

🚨 | L’arrivée des joueurs parisiens sur la pelouse du Parc des Princes pour cet entraînement ouvert au public 🏟️🔴🔵#OMPSG pic.twitter.com/28lxOlGOl6 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 24, 2023

Hakimi et Nuno Mendes de retour à l’entraînement, Mukiele enchaîne

En effet, seuls Renato Sanches et Neymar Jr manquaient à l’appel ce vendredi à l’entraînement. Et pour la première fois de la semaine, les deux latéraux du PSG, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, ont participé à l’entraînement avec leurs coéquipiers. Une bonne nouvelle à deux jours du déplacement à Marseille. De leur côté, Marquinhos et Nordi Mukiele ont enchaîné après avoir retrouver leurs partenaires mercredi dernier. Une bonne nouvelle à l’approche des grosse échéances qui attendent le club parisien. Ce dernier, en compagnie de Presnel Kimpembe sont rentrés plus tôt que leurs coéquipiers aux vestiaires.

Du côté des Titis, Lucas Lavallée, Timothée Pembélé, El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ilyes Housni et Ismaël Gharbi étaient présents. À noter que sur certains exercices, Warren Zaïre-Emery a bien été testé dans un rôle de piston droit, comme dévoilé par RMC Sport ce jeudi. Reste à savoir si le jeune milieu de terrain pourrait occuper ce rôle face aux Marseillais.

Gardiens : Donnarumma, Letellier, Rico, Lavallée

: Donnarumma, Letellier, Rico, Lavallée Défenseurs : Mukiele, Nuno Mendes, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Bitshiabu, Pembélé

: Mukiele, Nuno Mendes, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Bitshiabu, Pembélé Milieux : Vitinha, Danilo, Ruiz, Zaïre-Emery, Verratti

: Vitinha, Danilo, Ruiz, Zaïre-Emery, Verratti Attaquants : Mbappé, Housni, Ekitike, Messi, Soler, Gharbi

On le voit clairement sur cet exercice que Warren Zaire-Emery occupe le même poste que Nordi Mukiele, à savoir piston droit.



Une indication avant le match de dimanche ?! 🤔🌟🇫🇷 pic.twitter.com/EQUUXt3vYi — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 24, 2023

Les joueurs parisiens sont devant le @Co_Ultras_Paris avant le début de l’entraînement 🏟️🔴🔵 pic.twitter.com/VXI32AYFqJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 24, 2023

Un entraînement au Parc des Princes devant plus de 32 000 spectateurs 🙌❤️💙



🔜 #LeClassique pic.twitter.com/MIP9BtUUFo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 24, 2023