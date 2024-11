Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace à Marseille pour le premier Classico de la saison. Pour Laurent Fournier, si le PSG est à son niveau, il devrait s’imposer au Vélodrome.

En clôture de la neuvième journée en Ligue 1, le PSG se déplace au Stade Vélodrome pour y défier Marseille pour le premier Classico de la saison. Leader du championnat, le club de la capitale compte trois points d’avance sur son rival du soir. Très performants en championnat, les Parisiens voudront s’imposer afin de prendre une belle avance sur l’OM et de conserver leur place de leader. Avec le départ de Kylian Mbappé, beaucoup estiment que les deux équipes se sont rapprochées. Pour Laurent Fournier, si le PSG joue à son meilleur niveau, il s’imposera ce dimanche soir.

A voir aussi : OM / PSG – Les compositions probables selon la presse

« On a l’impression que Marseille est un peu revenu sur Paris au niveau de l’effectif »

« Dans le jeu, le PSG est bon, mais manque de finition, même s’il se crée beaucoup d’occasions. Marseille est surprenant, c’est une équipe qui joue de l’avant avec un entraîneur assez coté qui fait de bons débuts et qui, au Vélodrome, peut surprendre le Paris Saint-Germain. On a l’impression que Marseille est un peu revenu sur Paris au niveau de l’effectif, avance Laurent Fournier pour Le Parisien. Après, si le PSG joue à son niveau avec des Barcola et des Dembélé qui sont à 100 %, normalement, il devrait l’emporter. » Laurent Fournier voit une victoire du PSG 2-1.