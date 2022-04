Omeyer : « On aborde Elverum avec un état d’esprit conquérant »

Après son match nul la semaine dernière (30-30), le PSG Handball reçoit ce soir (20h45) Elverum dans le cadre du huitième de finale retour de l’EHF Champions League. Les Parisiens voudront s’imposer afin de poursuivre leur rêve européen. Thierry Omeyer, manager général de la section handball des Rouge & Bleu, s’est confié à l’Equipe avant ce match important. Il assure que ses joueurs ont un état d’esprit conquérant.

« Un état d’esprit conquérant. On sait que c’est un match couperet. C’est victoire obligatoire. Aujourd’hui, l’important c’est d’être focalisé sur le match. L’objectif c’est de se qualifier. On ne va pas refaire le match aller, il est fait. Maintenant, on doit être capable de gagner contre Elverum à domicile. Avec les ambitions qu’on a, qui sont de retourner au Final Four.«

Thierry Omeyer qui a aussi évoqué Mikkel Hansen, qui après une opération au genou est revenu avec une phlébite du membre antérieur doublée d’une embolie pulmonaire. Le PSG s’est montré rassurant pour son joueur. Alors qu’il devait être absent entre quatre et six semaines, le Danois doit respecter un traitement compris entre quatre et six mois avant de pouvoir reprendre la compétition et est donc forfait pour le reste de la saison. « Prendre un joker médical pour remplacer Hansen ? C’est quelque chose auquel on a réfléchi mais prendre un joker médical pour en prendre un… C’est trouver quelqu’un qui peut nous apporter quelque chose. C’est quelque chose qu’on a mis de côté. On a l’effectif aujourd’hui pour pallier l’absence de Mikkel Hansen.«