Ligue des champions – Le PSG Handball accroché par Elverum

Ce mercredi, outre les Féminines du PSG, une autre section des Rouge & Bleu disputait un match de Coupe d’Europe. En effet, le PSG Handball affrontait Elverum, dans le cadre de son huitième de finale aller de l’EHF Champions League. Et les Rouge & Bleu avaient pour objectif de ramener un résultat positif de leur déplacement en Norvège avant la confrontation retour à Coubertin le 7 avril prochain.

Dans une rencontre très serrée, les Parisiens ont regagné les vestiaires avec un avantage de deux buts à la pause (15-13). En seconde période, le PSG Handball et le club norvégien se sont rendus coup. Et alors que les Rouge & Bleu pensaient tenir une courte victoire, Elverum est parvenu à égaliser au buzzer pour un résultat final de 30-30. Le club de la capitale a notamment pu compter sur un grand Kamil Syprzak, auteur de 12 buts (en 13 tentatives). Dans les buts, Yann Genty a également fait son match avec 13 arrêts au total.

Après la rencontre, le capitaine parisien, Luka Karabatic, s’est exprimé sur ce résultat frustrant, au micro de PSG TV . « À chaud, c’est difficile de se dire qu’on a fait un bon résultat, parce qu’on avait le match en main. Mais ça reste un match nul, avec une deuxième manche chez nous. On aurait aussi pu perdre, mais ça n’a pas a été le cas donc il ne faut pas paniquer. On va analyser ce qui n’a pas été pour bien se préparer. Il y aura un vrai match retour ! Ça sera difficile, car c’est une équipe dangereuse et ce soir elle l’a montré. Nous aurons l’appui de notre public. Aujourd’hui, on a vu que leurs supporters les ont galvanisé. Ce sera à notre tour. Il faudra en profiter. Pour dominer cette équipe, il faudra qu’on soit tous à 100%. »