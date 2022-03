J-1 avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid. Trois semaines après leur victoire au Parc des Princes (1-0), les Rouge & Bleu partent avec un léger avantage avant de défier les Madrilènes au Stade Santiago Bernabéu (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Pour cette rencontre, le coach des Merengue – Carlo Ancelotti – sera privé de Ferland Mendy et Casemiro, suspendus. À cela s’ajoute l’incertitude autour de l’état physique de Toni Kroos. Touché aux ischio-jambiers, l’Allemand s’est entraîné avec ses coéquipiers ce mardi matin. Et en ce début d’après-midi, son coéquipier au milieu de terrain, Luka Modric, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match pour évoquer cette rencontre face aux Parisiens, dans des propos rapportés par AS. Extraits choisis.

Le soutien du public madrilène

« Nous avons joué beaucoup de matches de ce type. Le public, avec son aide, est toujours très important. On a besoin d’eux comme l’autre jour face à la Real Sociedad. Qu’ils nous poussent dans des moments compliqués. Son rôle sera très important. »

Ce qu’il faudra faire demain

« Cela dépend du match. Chaque match est différent. Il faut appliquer ce que le coach nous demande, rien de plus. Demain, le plus important sera d’avoir de la personnalité, une bonne énergie et de l’agressivité. »

La blessure de Mbappé

« Nous n’en avons même pas parlé. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes, nous ne voulons pas que quelqu’un se blesse. Nous voulons que Kylian aille bien. Il sera à 100% parce qu’on ne peut pas jouer ce genre de matchs si on n’est pas à 100%. »

L’avenir de Mbappé

« On veut tous jouer avec des grands joueurs et Mbappé en fait partie. Bien sûr que j’aimerais jouer avec Mbappé mais on verra ce qu’il se passera. C’est un joueur de Paris mais on verra ce qu’il se passera à l’avenir. C’est difficile de parler des joueurs qui ne sont pas là parce que les autres équipes peuvent se fâcher et mal interpréter nos propos. Mais je ne connais pas de joueur qui ne voudrait pas de lui dans son équipe. »

Quel accueil doit réserver Bernabéu pour Ramos et Mbappé ?

« Je lui (Ramos) parle presque tous les jours. Ce sera agréable de le revoir. Le Bernabéu doit le recevoir avec toute l’affection possible, c’est une légende de ce club, l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire pour moi. Je ne dis pas cela parce que je suis son ami, mais c’est le meilleur défenseur qui ait joué pour le Real Madrid. Je suis sûr que le Bernabéu lui donnera tout son amour. Il ne peut pas en être autrement. Mbappé ? Je ne sais pas ce que le public va faire. Je suis sûr que le public va nous soutenir. »

Est-ce le PSG ou le Real Madrid qui a le plus de pression pour ce match ?

« Il y a beaucoup d’enjeu des deux côtés. Ils veulent vraiment gagner leur première Ligue des champions, car ils font beaucoup d’efforts et malgré eux, ils n’y sont pas parvenus. Et c’est normal, car c’est très difficile. Nous avons gagné trois fois de suite (2016, 2017, 2018) et les gens ont pensé que c’était normal, facile. Mais pas du tout. Demain, nous serons deux équipes avec beaucoup de pression. Mais nous sommes le meilleur club de toute l’histoire. »

Neymar peut-il être décisif dans ce type de matches ?

« Bien sûr, c’est un grand joueur pour qui j’ai beaucoup d’affection. J’aime beaucoup ce profil de footballeurs, c’est un gros danger pour nous. Il sort d’une longue blessure… Mais c’est un des meilleurs joueurs du monde et en une seule action il peut te faire mal. Nous devons être concentrés sur nous-mêmes. Je suis sûr que nous allons bien faire. »